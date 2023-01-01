Оригинальный литий-ионный аккумулятор для ряда цифровых зеркальных и компактных камер Nikon. Обратно совместим с EN-EL14, но обладает большей энергоемкостью: 8.9 Вт*ч против 7.7 Вт*ч. Емкость 1230 мАч, напряжение 7.2 В.