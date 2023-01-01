Аккумулятор Nikon EN-EL14a
Код товара : УТ-00000290
Артикул : VFB11408
4 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.083
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для ряда цифровых зеркальных и компактных камер Nikon. Обратно совместим с EN-EL14, но обладает большей энергоемкостью: 8.9 Вт*ч против 7.7 Вт*ч. Емкость 1230 мАч, напряжение 7.2 В.
Совместим со следующими камерами Nikon:
- Df, D3100, D3200, D3300, D3400, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600
- Coolpix P7000, P7100, P7700, P7800