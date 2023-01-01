Аккумулятор Nikon EN-EL12
Код товара : 00000047477
Артикул : VFB10413
3 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.042
Описание
Совместимые модели:
Nikon Coolpix AW130, AW120, AW110, AW100, S9900, S9700, S9600, S9500, S9400, S9300, S9200, S9100, S9050, S8200, S8100, S8000, S6300, S6200, S6100, S6000, S1200pj, S1100pj, S1000pj, S800c, S31, S70, S640, S630, S620, S610, S610c, S710, P340, P330, P310, P300.