Сетевой блок питания Nikon EH-6B (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069634
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n067
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
4 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 134634
Сетевой блок питания Nikon EH-6B
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: блок питания, упаковка
Гарантия 90 дней.