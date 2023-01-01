Адаптер окуляра Nikon DK-27 для Nikon D5
Код товара : УТ-00068459
Артикул : VBW92301
2 490 ₽
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Описание
Адаптер для окуляра Nikon DK-27 выпускается специально для камеры Nikon D5. Этот адаптер позволяет установить на видоискатель наглазники: обычный DK-17, незапотевающий DK-17A, наглазники с диоптрийной коррекцией DK-17C, наглазник с твердым фторсодержащим покрытием DK-17F или наглазник с увеличенной рамкой DK-19. Данный адаптер входит в базовую комплектацию камеры и продается отдельно на случай утери или повреждения.