Наглазник Nikon DK-21 для D750, D610, D600, D7000, D90
Код товара : 00000053140
Артикул : VXA13087
1 190 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.006
Описание
Наглазник NIKON DK-21 Eyecup ограничивает поток боковых световых лучей, увеличивая видимость и контрастность видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры D750, D610, D600, D7000, D90.