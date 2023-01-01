Наглазник Nikon DK-19 для D5, D4, D3, D810, D500, Df и др.
Код товара : 00000049222
Артикул : FAF51501
1 750 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.008
Описание
Резиновый наглазник Nikon DK-19 сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования. Этот наглазник в особенности удобен для фотографов, носящих очки. Совместим с камерами Nikon, использующими наглазники круглой формы.
Совместимые камеры:
- Nikon F5, F6
- Nikon D1, D2 (все версии), D3, D3S, D3X, D4, D4S, D5, D6
- Nikon D800, D810, D850, Df
- Nikon D500, D700