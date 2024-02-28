Зеркальный фотоаппарат Nikon Df Body silver (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00073731
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/11
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости корпуса, царапинки на дисплее, несколько мелких царапинок на матрице ( на фото не проявляются).
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138731
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте нет
Байонет Nikon F
Число эффективных мегапикселей матрицы 16.2 МП
Размер Full frame (36 x 24 мм)
Максимальное разрешение 4928 x 3280
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Глубина цвета 14 бит/пиксел
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
# 8403857
Комплектация: аккумулятор, з/у, 2 шт запасных аккумулятора.
Пробег: 78 257
Гарантия 90 дней.