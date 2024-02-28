Зеркальный фотоаппарат Nikon Df Body silver (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073731 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/11

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости корпуса, царапинки на дисплее, несколько мелких царапинок на матрице ( на фото не проявляются). 85 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138731 Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте нет

Байонет Nikon F

Число эффективных мегапикселей матрицы 16.2 МП

Размер Full frame (36 x 24 мм)

Максимальное разрешение 4928 x 3280

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1

Глубина цвета 14 бит/пиксел Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

# 8403857

Комплектация: аккумулятор, з/у, 2 шт запасных аккумулятора.

Пробег: 78 257

Гарантия 90 дней.

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