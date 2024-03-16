Описание

Код товара: 139126

Тип камеры зеркальная

Байонет Nikon F

Матрица Число эффективных мегапикселей матрицы 12.3 МП

Размер APS-C (23.6 x 15.8 мм)

Максимальное разрешение 4288 x 2848

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.5

Фокусировка

100 - 3200 ISO Расширенные режимы ISO ISO100, ISO6400

Скорость быстрой съемки 4.5 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Поле зрения видоискателя 96 %

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 920000

Экран два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC

Максимальное разрешение записи видеоролика 1280x720

Максимальная частота кадров видеоролика 24 кадров/с

Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 24 кадров/с при разрешении 1280x720

Емкость аккумулятора 850 фотографий

Габариты/Вес

Размер 132x103x77 мм, без объектива

Вес 620 г, без элементов питания

Материал корпуса металл/пластик

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 6702679

Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, крышка на байонет, защита на дисплей BM-1

Пробег: 6935

Гарантия 90 дней.