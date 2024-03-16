Зеркальный фотоаппарат Nikon D90 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074126
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-16/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139126
Тип камеры зеркальная
Байонет Nikon F
Матрица Число эффективных мегапикселей матрицы 12.3 МП
Размер APS-C (23.6 x 15.8 мм)
Максимальное разрешение 4288 x 2848
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Фокусировка
100 - 3200 ISO Расширенные режимы ISO ISO100, ISO6400
Скорость быстрой съемки 4.5 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 96 %
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 920000
Экран два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC
Максимальное разрешение записи видеоролика 1280x720
Максимальная частота кадров видеоролика 24 кадров/с
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 24 кадров/с при разрешении 1280x720
Емкость аккумулятора 850 фотографий
Габариты/Вес
Размер 132x103x77 мм, без объектива
Вес 620 г, без элементов питания
Материал корпуса металл/пластик
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 6702679
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, крышка на байонет, защита на дисплей BM-1
Пробег: 6935
Гарантия 90 дней.