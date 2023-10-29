Описание

Код товара: 136180

тип камеры: зеркальная

тип матрицы: CMOS

размер матрицы: 12.9 МП, 23.6 x 15.8 мм

чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO

байонет: Nikon F

съемка видео: 1280x720 до 24 к/с

экран: 3"

карты памяти: SDHC, SD

интерфейсы: видео, USB, аудио, HDMI, разъем для пульта ДУ

вес без элементов питания: 620 г

размер: 132x103x77 мм



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: фотоаппарат, З/У, АКБ, ремень, защитная крышка.

Гарантия 90 дней.