Зеркальный фотоаппарат Nikon D90 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071180
Артикул : б/у-РнД К 2023-10-29
Причина уценки:
Незначительные потёртости корпуса
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136180
тип камеры: зеркальная
тип матрицы: CMOS
размер матрицы: 12.9 МП, 23.6 x 15.8 мм
чувствительность: 100 - 3200 ISO, Auto ISO
байонет: Nikon F
съемка видео: 1280x720 до 24 к/с
экран: 3"
карты памяти: SDHC, SD
интерфейсы: видео, USB, аудио, HDMI, разъем для пульта ДУ
вес без элементов питания: 620 г
размер: 132x103x77 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: фотоаппарат, З/У, АКБ, ремень, защитная крышка.
Гарантия 90 дней.