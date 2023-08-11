Зеркальный фотоаппарат Nikon D90 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069086
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-11
Причина уценки:
Пробег 32180 кадров. Следы эксплуатации на корпусе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 134086
Nikon D90 — цифровой зеркальный фотоаппарат среднего класса компании Nikon, ориентирован на фотолюбителей и энтузиастов, а также профессионалов с ограниченным бюджетом. Представлен 27 августа 2008 года как замена предшествующей модели Nikon D80.
12,3 Мп CMOS-матрица (10,2 Мп CCD у D80);
Возможность съёмки видео в формате HDTV 720p (1280x720) со скоростью 24 кадра в секунду, звук моно;
3-дюймовый 920.000-точечный LCD-экран (2,5"/230.000-точечный у D80);
Возможность использования экрана в качестве видоискателя («LiveView»);
Система очистки матрицы от пыли;
Скорость съёмки до 4,5 кадров в секунду (до 3 кадров в секунду у D80);
Возможность расширения чувствительности ISO до диапазона 100—6400;
Улучшенная система шумоподавления.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Пробег 32180 кадров.
Комплектация: ремень, наглазник, ориг. з/у, аккумулятор, заглушка байонета. 6798236.
Гарантия 14 дней.