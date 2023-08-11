Описание

Код товара: 134086

Nikon D90 — цифровой зеркальный фотоаппарат среднего класса компании Nikon, ориентирован на фотолюбителей и энтузиастов, а также профессионалов с ограниченным бюджетом. Представлен 27 августа 2008 года как замена предшествующей модели Nikon D80.

12,3 Мп CMOS-матрица (10,2 Мп CCD у D80);

Возможность съёмки видео в формате HDTV 720p (1280x720) со скоростью 24 кадра в секунду, звук моно;

3-дюймовый 920.000-точечный LCD-экран (2,5"/230.000-точечный у D80);

Возможность использования экрана в качестве видоискателя («LiveView»);

Система очистки матрицы от пыли;

Скорость съёмки до 4,5 кадров в секунду (до 3 кадров в секунду у D80);

Возможность расширения чувствительности ISO до диапазона 100—6400;

Улучшенная система шумоподавления.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Пробег 32180 кадров.

Комплектация: ремень, наглазник, ориг. з/у, аккумулятор, заглушка байонета. 6798236.

Гарантия 14 дней.