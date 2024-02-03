Описание

Nikon D90 — откройте дверь в мир невероятных снимков с камерой . Это не просто фотоаппарат – это ваш надежный спутник в мире фотографии, который сочетает в себе мощь и простоту использования. С 12,3-мегапиксельной CMOS-матрицей и системой автофокусировки с 11 точками вы сможете захватывать каждую деталь с невероятной четкостью. А возможность записи видео высокой четкости добавляет еще больше креативных возможностей в ваш репертуар. Стильный дизайн, удобное управление и широкий диапазон ISO делают Nikon D90 идеальным выбором для тех, кто стремится к идеальным кадрам.

Nikon AF-S 18-55G VR DX - это универсальный объектив, идеально подходящий для фотографии в различных условиях. Его оптическая стабилизация VR помогает получить четкие и резкие изображения даже при съемке на больших увеличениях или в условиях недостаточного освещения. Компактный дизайн и широкий диапазон фокусных расстояний делают его отличным выбором как для повседневных снимков, так и для путешествий.

Матрица: 12,3-мегапиксельная CMOS DX.

Самоочищающийся модуль для минимизации влияния пыли.

Система обработки изображений EXPEED.

ISO: от 200 до 3200 (расширяемый до 6400).

Универсальная 11-точечная система автофокусировки Multi-CAM100.

3-дюймовый ЖКИ монитор с высоким разрешением.

Расширенные сюжетные режимы автоматической оптимизации настроек.

Яркий видоискатель с 96% покрытием кадра.

Быстрый отклик: время включения 0,15 сек, скорость съемки 4,5 кадра/с.

Расширенное "Меню обработки" с набором фотоэффектов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3, потёртости, царапины, загрязнения, нет декоративной заглушки корпуса; пробег 87000.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, вспышка Nissin Di466, карта памяти micro-SD 64гб.

Гарантия 14 дней.