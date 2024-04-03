Зеркальный фотоаппарат Nikon D850 Body (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00074648
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-03/01
Причина уценки:
Не работает автофокусировка в режиме live view. Через видоискатель и все остальные функции - отлично. Необходима замена матрицы для полноценной работоспособности.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139648
Тип камеры зеркальная
Байонет Nikon F
Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП
Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Максимальное разрешение 8256 x 5504
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Тип автофокуса фазовый
Количество точек фокусировки 153
Количество крестовых точек фокусировки 99
Чувствительность 64 - 25600 ISO
Расширенные режимы ISO ISO102400, ISO32, ISO51200
Скорость быстрой съемки 9 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 100 %
Размер экрана 3.1 "
Число точек LCD 2359000
Экран два экрана
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC, XQD
Емкость аккумулятора 1900 мА*ч или 1840 фотографий
Габариты/Вес
Размер 146x124x79 мм, без объектива
Вес 915 г, без элементов питания; 1005 г, с элементами питания,
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
# 8837086
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.