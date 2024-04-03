Зеркальный фотоаппарат Nikon D850 Body (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074648 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-03/01

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Задать вопрос Причина уценки: Не работает автофокусировка в режиме live view. Через видоискатель и все остальные функции - отлично. Необходима замена матрицы для полноценной работоспособности. 170 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139648 Тип камеры зеркальная

Байонет Nikon F

Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП

Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)

Максимальное разрешение 8256 x 5504

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1

Тип автофокуса фазовый

Количество точек фокусировки 153

Количество крестовых точек фокусировки 99

Чувствительность 64 - 25600 ISO

Расширенные режимы ISO ISO102400, ISO32, ISO51200

Скорость быстрой съемки 9 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Поле зрения видоискателя 100 %

Размер экрана 3.1 "

Число точек LCD 2359000

Экран два экрана

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC, XQD

Емкость аккумулятора 1900 мА*ч или 1840 фотографий

Габариты/Вес

Размер 146x124x79 мм, без объектива

Вес 915 г, без элементов питания; 1005 г, с элементами питания, Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: NEW

# 8837086

Комплектация: полная заводская

Гарантия 90 дней.

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