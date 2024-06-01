Зеркальный фотоаппарат Nikon D850 body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076085 Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие потертости на нижней части корпуса. Пробег 97750 кадров. 130 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код: 141085 Тип матрицы: CMOS

Разрешение матрицы (Мп): 45.7

Максимальное разрешение снимков: 8256 x 5504

Байонет: Nikon F

Светочувствительность, ISO: 64 - 3200, Auto ISO

Диапазон выдержки: 30 - 1/8000

Разрешение видеозаписи: 3840x2160

Используемые карты памяти: SDHC, Secure Digital, SDXC, XQD

Высота (мм): 146

Ширина (мм): 124

Толщина (мм): 79

Вес (г): 915 Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- пробег 97750. Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство, провод USB, кабель холдер, передняя крышка.

Гарантия 90 дней.

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