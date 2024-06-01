Зеркальный фотоаппарат Nikon D850 body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076085
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-01
Причина уценки:
Небольшие потертости на нижней части корпуса. Пробег 97750 кадров.
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Описание
Код: 141085
Тип матрицы: CMOS
Разрешение матрицы (Мп): 45.7
Максимальное разрешение снимков: 8256 x 5504
Байонет: Nikon F
Светочувствительность, ISO: 64 - 3200, Auto ISO
Диапазон выдержки: 30 - 1/8000
Разрешение видеозаписи: 3840x2160
Используемые карты памяти: SDHC, Secure Digital, SDXC, XQD
Высота (мм): 146
Ширина (мм): 124
Толщина (мм): 79
Вес (г): 915
Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство, провод USB, кабель холдер, передняя крышка.
Гарантия 90 дней.