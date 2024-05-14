Описание

Код товара: 140604

- CMOS матрица 24×36 мм с обратной подсветкой разрешением 45,7 Мп;

- диапазон светочувствительности от 64 до 25600 единиц ISO, расширяемый до ISO 32;

- скорость серийной съёмки — до 7 кадров в секунду (9 кадров в секунду при использовании батарейного блока MB-D18);

- полностью бесшумная съёмка с электронным затвором в режиме Live View;

- фазовая фокусировка по 153 точкам;

- наклонный сенсорный дисплей с диагональю 3,2 дюйма и разрешением 2,36 млн точек;

- видео в разрешении 4К и частотой до 30 кадров в секунду без кропа;

- два гнезда для карт памяти XQD и SD с поддержкой UHS-II;

- беспроводные функции Nikon SnapBridge, Wi-Fi и Bluetooth.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый ( Пробег 4790 кадров )

Комплектация: Родной акб, крышка байонета

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения