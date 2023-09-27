Зеркальный фотоаппарат Nikon D850 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00070471 Артикул : б/у-Н1 К 2023-09-27

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Задать вопрос Причина уценки: Пробег был (до замены затвора) : 466 516 кадров. Камера после ремонта. В нашем СЦ была произведена замена блока зеркал, привода зеркала, затвора, зеркала, произведена калибровка. 99 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 135471 Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте нет

Байонет Nikon F

Число мегапикселей матрицы 46.9 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП

Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)

Максимальное разрешение 8256 x 5504

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 6000949

Комплектация: аккумулятор оригинальный.

Гарантия 90 дней.

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