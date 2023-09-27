Зеркальный фотоаппарат Nikon D850 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070471
Артикул : б/у-Н1 К 2023-09-27
Причина уценки:
Пробег был (до замены затвора) : 466 516 кадров. Камера после ремонта. В нашем СЦ была произведена замена блока зеркал, привода зеркала, затвора, зеркала, произведена калибровка.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 135471
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте нет
Байонет Nikon F
Число мегапикселей матрицы 46.9 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 45.7 МП
Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Максимальное разрешение 8256 x 5504
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 6000949
Комплектация: аккумулятор оригинальный.
Гарантия 90 дней.