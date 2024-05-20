Описание

Код товара: 140771

Создайте новый шедевр с помощью безукоризненной фотокамеры Nikon D810. Эта универсальная фотокамера с разрешением 36,3 млн пикселей позволит снять все — от мельчайших текстур до быстро движущихся объектов.

Модернизированная матрица формата FX, сверхширокий диапазон значений ISO и система обработки изображений EXPEED 4 гарантируют беспрецедентную резкость, отличную передачу оттенков и более низкий уровень шума во всем диапазоне чувствительности.

Благодаря передовой скорости автофокусировки, серийной съемке со скоростью до 7 кадров в секунду, а также видеосъемке в формате Full HD (1080/60p)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Как новый, Пробег 11740 кадров)

Комплектация: Родной акб, неориг зу, кабель, ремень, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения