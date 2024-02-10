Зеркальный фотоаппарат Nikon D810 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073345 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-10

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 87 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138345 Тип камеры зеркальная Формат матрицы Full frame Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080 Байонет Nikon F Экран два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- # 2040910 Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, байонетная крышка, ремень, заглушка БР, защита дисплея ЕМ-12. Пробег: 9000 кадров. Гарантия 90 дней. ----- Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE», по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут. Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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