Зеркальный фотоаппарат Nikon D810 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072135
Артикул : б/у-П72 К 2023-12-13
Причина уценки:
Потертости, царапины на корпусе, отклеиваются резинки Пробег не отображается
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137135
Создайте новый шедевр с помощью безукоризненной фотокамеры Nikon D810. Эта универсальная фотокамера с разрешением 36,3 млн пикселей позволит снять все — от мельчайших текстур до быстро движущихся объектов.
Модернизированная матрица формата FX, сверхширокий диапазон значений ISO и система обработки изображений EXPEED 4 гарантируют беспрецедентную резкость, отличную передачу оттенков и более низкий уровень шума во всем диапазоне чувствительности.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 ( потертости, царапины на корпусе, отклеиваются резинки)
Комплектация: Родное зу, акб (трещины на корпусе), ремень
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.