Описание

Код товара: 137135

Создайте новый шедевр с помощью безукоризненной фотокамеры Nikon D810. Эта универсальная фотокамера с разрешением 36,3 млн пикселей позволит снять все — от мельчайших текстур до быстро движущихся объектов.

Модернизированная матрица формата FX, сверхширокий диапазон значений ISO и система обработки изображений EXPEED 4 гарантируют беспрецедентную резкость, отличную передачу оттенков и более низкий уровень шума во всем диапазоне чувствительности.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 ( потертости, царапины на корпусе, отклеиваются резинки)

Комплектация: Родное зу, акб (трещины на корпусе), ремень

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.