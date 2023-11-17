Зеркальный фотоаппарат Nikon D810 Body (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00071565
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-17
Причина уценки:
потертости, царапины пробег 42250
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
профессиональная зеркальная фотокамера
байонет F
без объектива в комплекте
матрица 37.09 МП (Full frame)
максимальная выдержка: 30 с
чувствительность 64 - 3200 ISO , AutoISO
съемка видео Full HD
экран 3.2" , влагозащищенный корпус
карты памяти SDHC, Compact Flash тип II, Secure Digital, SDXC, Compact Flash
интерфейсы USB, HDMI, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ
вес с элементами питания 980 г
146х82х123 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
Комплектация: Камера, АКБ, ЗУ, L-plate, коробка, документы
Гарантия 90 дней.