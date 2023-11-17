Описание

профессиональная зеркальная фотокамера

байонет F

без объектива в комплекте

матрица 37.09 МП (Full frame)

максимальная выдержка: 30 с

чувствительность 64 - 3200 ISO , AutoISO

съемка видео Full HD

экран 3.2" , влагозащищенный корпус

карты памяти SDHC, Compact Flash тип II, Secure Digital, SDXC, Compact Flash

интерфейсы USB, HDMI, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ

вес с элементами питания 980 г

146х82х123 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

Комплектация: Камера, АКБ, ЗУ, L-plate, коробка, документы

Гарантия 90 дней.