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Зеркальный фотоаппарат Nikon D800E Body (состояние 4) (б/у)

  • D800E Body (состояние 4)
  • D800E Body (состояние 4)
  • D800E Body (состояние 4)
  • D800E Body (состояние 4)
  • D800E Body (состояние 4)
  • D800E Body (состояние 4)
  • D800E Body (состояние 4)
  • D800E Body (состояние 4)
  • D800E Body (состояние 4)
Код товара:УТ-00094014
Артикул:б/у-КП32 К 2026-05-18/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительный следы эксплуататции
Пробег: 14590
S/n: 6009282
Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.