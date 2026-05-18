Зеркальный фотоаппарат Nikon D800E Body (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00094014
Артикул:б/у-КП32 К 2026-05-18/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительный следы эксплуататции
Пробег: 14590
S/n: 6009282
Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.