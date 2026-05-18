Зеркальный фотоаппарат Nikon D800E Body (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094014 Артикул: б/у-КП32 К 2026-05-18/1 Код товара: УТ-00094014 Артикул: б/у-КП32 К 2026-05-18/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительный следы эксплуататции

Пробег: 14590

S/n: 6009282

Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительный следы эксплуататции

Пробег: 14590

S/n: 6009282

Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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