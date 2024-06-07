Зеркальный фотоаппарат Nikon D800 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076226 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-07/01

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации. ​Пробег: 9 500 Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 141226 Байонет

Nikon F

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Матрица

Число мегапикселей матрицы

36.8 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

36.3

Физический размер матрицы

35.9 x 24 мм

Разрешение по X

7360 пикс.

Разрешение по Y

4912 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

Full frame

Кроп-фактор

1

Фокусировка

Тип автофокуса

фазовый

Количество точек фокусировки

51

Количество крестовых точек фокусировки

15

Фокусировка

по лицу, подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес

Ширина

146 мм

Высота

123 мм

Толщина

82 мм

Вес камеры (без элементов питания)

900 г

Вес камеры (с элементами питания)

1000 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации.

​Пробег: 9 500

s

: 6087614

Комплектация: камера, аккумулятор, з/у, ремень, коробка.

Гарантия 90 дней.

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