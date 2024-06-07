Зеркальный фотоаппарат Nikon D800 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076226
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-07/01
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации. Пробег: 9 500
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 141226
Байонет
Nikon F
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Матрица
Число мегапикселей матрицы
36.8 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
36.3
Физический размер матрицы
35.9 x 24 мм
Разрешение по X
7360 пикс.
Разрешение по Y
4912 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
Full frame
Кроп-фактор
1
Фокусировка
Тип автофокуса
фазовый
Количество точек фокусировки
51
Количество крестовых точек фокусировки
15
Фокусировка
по лицу, подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес
Ширина
146 мм
Высота
123 мм
Толщина
82 мм
Вес камеры (без элементов питания)
900 г
Вес камеры (с элементами питания)
1000 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации.
Пробег: 9 500
s\n: 6087614
Комплектация: камера, аккумулятор, з/у, ремень, коробка.
Гарантия 90 дней.
-----