Зеркальный фотоаппарат Nikon D800 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072493
Артикул : б/у-РнД К 2023-12-27
Причина уценки:
137493
50 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137493
Корпус из магниевого сплава
Максимальное разрешение 7360х4912
Количество эффективных пикселов: 36.3 млн
Полнокадровая CMOS-матрица
Процессор Expeed 3
ISO 100-6400
51-точечная система автофокуса
Минимальная выдержка 1/8000 с
Скорость непрерывной съемки 4 кадр/с (FX) или 6 кадр/с (DX)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
пробег: 90000к.
Комплектация: передняя крышка, аккумулятор, з\у.
Гарантия 90 дней.
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