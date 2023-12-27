Зеркальный фотоаппарат Nikon D800 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072493 Артикул : б/у-РнД К 2023-12-27

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Задать вопрос Причина уценки: 137493 50 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137493 Корпус из магниевого сплава

Максимальное разрешение 7360х4912

Количество эффективных пикселов: 36.3 млн

Полнокадровая CMOS-матрица

Процессор Expeed 3

ISO 100-6400

51-точечная система автофокуса

Минимальная выдержка 1/8000 с

Скорость непрерывной съемки 4 кадр/с (FX) или 6 кадр/с (DX) Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

пробег: 90000к.

Комплектация: передняя крышка, аккумулятор, з\у.

Гарантия 90 дней.

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