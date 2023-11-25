Зеркальный фотоаппарат Nikon D800 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071740
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-25
Причина уценки:
4, потертости на корпусе, пробег: 55644 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
профессиональная зеркальная фотокамера
байонет F
без объектива в комплекте
матрица 36.8 МП (Full frame)
максимальная выдержка: 30 с
чувствительность 50 - 3200 ISO , AutoISO
съемка видео Full HD
экран 3.2"
карты памяти SDHC, Secure Digital, SDXC, Compact Flash
интерфейсы HD-видео, видео, USB, аудио, HDMI, разъем для пульта ДУ
вес без элементов питания 900 г
146х82х123 мм
Код товара: 136740
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, потертости на корпусе, пробег: 55644 кадров.
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, провод, пульт проводной.
Гарантия 90 дней.