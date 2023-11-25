Описание

профессиональная зеркальная фотокамера

байонет F

без объектива в комплекте

матрица 36.8 МП (Full frame)

максимальная выдержка: 30 с

чувствительность 50 - 3200 ISO , AutoISO

съемка видео Full HD

экран 3.2"

карты памяти SDHC, Secure Digital, SDXC, Compact Flash

интерфейсы HD-видео, видео, USB, аудио, HDMI, разъем для пульта ДУ

вес без элементов питания 900 г

146х82х123 мм

Код товара: 136740

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4, потертости на корпусе, пробег: 55644 кадров.

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, провод, пульт проводной.

Гарантия 90 дней.