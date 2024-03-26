Описание

Nikon D800 — это профессиональный цифровой зеркальный фотоаппарат, ориентированный на фотографов высокого уровня и энтузиастов, желающих получить высокое качество изображения и широкие возможности для творчества. Он предлагает превосходную детализацию благодаря высокому разрешению и позволяет работать с широким спектром сцен и условий освещения.

Технические характеристики:

Разрешение: 36.3 мегапикселя;

Датчик изображения: CMOS формата FX (полный кадр);

Система автофокусировки: 51 точка с датчиком типа крестового датчика;

Запись видео в формате Full HD 1080p с частотой кадров до 30 кадров в секунду;

Скорость съемки — до 4 кадров в секунду в полном разрешении, до 6 кадров в секунду в режиме DX;

Экран — ЖК-дисплей с диагональю 3.2 дюйма и разрешением 921 тысяч точек;

Корпус — прочный корпус из магниевого сплава, устойчивый к пыли и влаге;

Соединение — USB 3.0, HDMI, аудиовход/выход, вход для микрофона;

Вес — приблизительно 900 г (только корпус).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3, царапины и потёртости, износ и деформация резинок корпуса, пробег 345 000.

Комплектация: акб, з/у, ремень;

Гарантия 14 дней.