Зеркальный фотоаппарат Nikon D800 Body (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00074461
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-26
Причина уценки:
Царапины и потёртости, износ и деформация резинок корпуса, пробег 345 000.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Nikon D800 — это профессиональный цифровой зеркальный фотоаппарат, ориентированный на фотографов высокого уровня и энтузиастов, желающих получить высокое качество изображения и широкие возможности для творчества. Он предлагает превосходную детализацию благодаря высокому разрешению и позволяет работать с широким спектром сцен и условий освещения.
Технические характеристики:
Разрешение: 36.3 мегапикселя;
Датчик изображения: CMOS формата FX (полный кадр);
Система автофокусировки: 51 точка с датчиком типа крестового датчика;
Запись видео в формате Full HD 1080p с частотой кадров до 30 кадров в секунду;
Скорость съемки — до 4 кадров в секунду в полном разрешении, до 6 кадров в секунду в режиме DX;
Экран — ЖК-дисплей с диагональю 3.2 дюйма и разрешением 921 тысяч точек;
Корпус — прочный корпус из магниевого сплава, устойчивый к пыли и влаге;
Соединение — USB 3.0, HDMI, аудиовход/выход, вход для микрофона;
Вес — приблизительно 900 г (только корпус).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3, царапины и потёртости, износ и деформация резинок корпуса, пробег 345 000.
Комплектация: акб, з/у, ремень;
Гарантия 14 дней.