Зеркальный фотоаппарат Nikon D80 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074129
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-16/04
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139129
Тип камеры зеркальная
Байонет Nikon F
Матрица
Число эффективных мегапикселей матрицы 10.2 МП
Размер APS-C (23.6 x 15.8 мм)
Максимальное разрешение 3872 x 2592
Тип матрицы СCD
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса фазовый
Количество точек фокусировки 11
Чувствительность 100 - 1600 ISO
Скорость быстрой съемки 3 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 95 %
Экран
Размер экрана 2.5 "
Число точек LCD 230000
Экран два экрана, фиксированный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения RAW, формат 3:2
Емкость аккумулятора 1500 мА*ч или 600 фотографий
Габариты/Вес
Размер 132x103x77 мм, без объектива
Вес 585 г, без элементов питания; 668 г, с элементами питания, без объектива
Материал корпуса пластик
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
# 4105880
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, защита экрана Nikon BM-7, крышка на байонет.
Пробег: 19 000
Пробег:
Гарантия 90 дней.