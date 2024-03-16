Зеркальный фотоаппарат Nikon D80 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074129 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-16/04

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости. 7 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139129 Тип камеры зеркальная

Байонет Nikon F

Матрица

Число эффективных мегапикселей матрицы 10.2 МП

Размер APS-C (23.6 x 15.8 мм)

Максимальное разрешение 3872 x 2592

Тип матрицы СCD

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса фазовый

Количество точек фокусировки 11

Чувствительность 100 - 1600 ISO

Скорость быстрой съемки 3 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Поле зрения видоискателя 95 %

Экран

Размер экрана 2.5 "

Число точек LCD 230000

Экран два экрана, фиксированный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC

Запись видео и звука

Поддержка форматов изображения RAW, формат 3:2

Емкость аккумулятора 1500 мА*ч или 600 фотографий

Габариты/Вес

Размер 132x103x77 мм, без объектива

Вес 585 г, без элементов питания; 668 г, с элементами питания, без объектива

Материал корпуса пластик Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

# 4105880

Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень, наглазник, защита экрана Nikon BM-7, крышка на байонет.

Пробег: 19 000

Пробег:

Гарантия 90 дней.

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