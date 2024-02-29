Зеркальный фотоаппарат Nikon D780 Body (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073713 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-29

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Описание Байонет Nikon F

Число мегапикселей матрицы 25.28 МП

Размер Full frame (35.9 x 24 мм)

Тип матрицы CMOS

Глубина цвета 42 бит/пиксел

Тип автофокуса фазовый

Количество точек фокусировки 51

Чувствительность 100 - 51200 ISO

Расширенные режимы ISO ISO102400, ISO204800, ISO50

Выдержка 900 - 1/8000 с

Выдержка X-Sync 1/200 c

Скорость быстрой съемки 12 кадров/с

Видоискатель оптический

Поле зрения видоискателя 100 %

Размер экрана 3.2 "

Число точек LCD 2359000

Экран поворотный, сенсорный

Интерфейсы подключения Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, аудио, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Поддержка форматов изображения MOV, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 3:2

Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160

Емкость аккумулятора 1900 мА*ч или 2260 фотографий

Размер 144x116x76 мм, без объектива

Вес 755 г, без элементов питания

Материал корпуса металл, магниевый сплав

Защищенность пылезащита Код товара: 138713

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, Пробег 46000 кадров.

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень нашейный, коробка.

Гарантия 90 дней.

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