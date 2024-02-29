Зеркальный фотоаппарат Nikon D780 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073713
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-29
Причина уценки:
5-
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Гарантия 90 дней
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Описание
Байонет Nikon F
Число мегапикселей матрицы 25.28 МП
Размер Full frame (35.9 x 24 мм)
Тип матрицы CMOS
Глубина цвета 42 бит/пиксел
Тип автофокуса фазовый
Количество точек фокусировки 51
Чувствительность 100 - 51200 ISO
Расширенные режимы ISO ISO102400, ISO204800, ISO50
Выдержка 900 - 1/8000 с
Выдержка X-Sync 1/200 c
Скорость быстрой съемки 12 кадров/с
Видоискатель оптический
Поле зрения видоискателя 100 %
Размер экрана 3.2 "
Число точек LCD 2359000
Экран поворотный, сенсорный
Интерфейсы подключения Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi, аудио, микрофонный вход, разъем для пульта ДУ
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Поддержка форматов изображения MOV, MP4, MPEG4, RAW, RAW+JPEG, формат 3:2
Максимальное разрешение записи видеоролика 3840x2160
Емкость аккумулятора 1900 мА*ч или 2260 фотографий
Размер 144x116x76 мм, без объектива
Вес 755 г, без элементов питания
Материал корпуса металл, магниевый сплав
Защищенность пылезащита
Код товара: 138713
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, Пробег 46000 кадров.
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ, ремень нашейный, коробка.
Гарантия 90 дней.