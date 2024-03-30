Описание

Nikon D7500 Body – это мощная зеркальная камера среднего уровня, предлагающая высокое качество изображения и превосходную производительность в различных условиях съемки. Она оснащена 20.9-мегапиксельным датчиком изображения формата DX CMOS и процессором обработки изображений EXPEED 5, обеспечивающим высокую детализацию, широкий динамический диапазон и превосходное управление шумом даже при слабом освещении.

20.9-мегапиксельный датчик формата DX CMOS и процессор EXPEED 5 обеспечивают высокую детализацию и управление шумом.

Съемка до 8 кадров в секунду с автофокусировкой на 51 точку, включая 15 крестовых датчиков.

Возможность записи видео в формате 4K UHD с частотой кадров до 30 кадров в секунду.

Компактный корпус с 3.2-дюймовым сенсорным ЖК-экраном и удобным сенсорным управлением.

Совместимость с широким ассортиментом объективов Nikon и подключение к смартфонам через Wi-Fi и Bluetooth.

Nikon D7500 Body - надежный выбор для получения высококачественных фото и видео в компактном и удобном корпусе.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапинки на дисплее, корпус в идеальном состоянии, пробег 34 800.

Комплектация: коробка, кабель USB, з/у, ремень, крышка.

Гарантия 90 дней.