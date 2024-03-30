Зеркальный фотоаппарат Nikon D7500 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074562
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-30
Причина уценки:
Мелкие царапинки на дисплее, корпус в идеальном состоянии, пробег 34 800.
Гарантия 90 дней
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Описание
Nikon D7500 Body – это мощная зеркальная камера среднего уровня, предлагающая высокое качество изображения и превосходную производительность в различных условиях съемки. Она оснащена 20.9-мегапиксельным датчиком изображения формата DX CMOS и процессором обработки изображений EXPEED 5, обеспечивающим высокую детализацию, широкий динамический диапазон и превосходное управление шумом даже при слабом освещении.
20.9-мегапиксельный датчик формата DX CMOS и процессор EXPEED 5 обеспечивают высокую детализацию и управление шумом.
Съемка до 8 кадров в секунду с автофокусировкой на 51 точку, включая 15 крестовых датчиков.
Возможность записи видео в формате 4K UHD с частотой кадров до 30 кадров в секунду.
Компактный корпус с 3.2-дюймовым сенсорным ЖК-экраном и удобным сенсорным управлением.
Совместимость с широким ассортиментом объективов Nikon и подключение к смартфонам через Wi-Fi и Bluetooth.
Nikon D7500 Body - надежный выбор для получения высококачественных фото и видео в компактном и удобном корпусе.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, мелкие царапинки на дисплее, корпус в идеальном состоянии, пробег 34 800.
Комплектация: коробка, кабель USB, з/у, ремень, крышка.
Гарантия 90 дней.