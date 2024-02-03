Описание

Код товара: 138156



24,3-мегапиксельная матрица формата FX Полная детализация, полная свобода. Инновационная матрица обеспечивает широкий динамический диапазон и высокую четкость при любой чувствительности, благодаря которым получаются резкие изображения с богатой палитрой оттенков.

Впечатляющий диапазон значений чувствительности ISOСоздание четких и детализированных снимков при высоких значениях чувствительности ISO. От 100 до 12 800 единиц ISO с возможностью расширения до диапазона 50–51 200 (в эквиваленте).

АФ профессионального уровняБлагодаря чувствительности до –3 EV и режиму групповой АФ от компании Nikon фотокамера D750 фиксируется на цели с невероятной точностью даже в темноте.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, Пробег 187000 кадров)

Комплектация: Родной акб ( нет зу)

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения