Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076491 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-15/2

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на корпусе. 60 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141491 Тип камеры: зеркальная

Объектив: Байонет Nikon F

Число мегапикселей матрицы: 24.93 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.3

Физический размер матрицы: 35.9 x 24 мм

Тип матрицы: CMOS

Формат матрицы: Full frame

Тип автофокуса: фазовый

Количество точек фокусировки: 51 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: камера, заглушка байонета, АКБ, ЗУ, ремень, инструкция. Пробег: 86000 кадров.

Гарантия 90 дней.

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