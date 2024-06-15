Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076491
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-15/2
Причина уценки:
Потёртости на корпусе.
60 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141491
Тип камеры: зеркальная
Объектив: Байонет Nikon F
Число мегапикселей матрицы: 24.93 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.3
Физический размер матрицы: 35.9 x 24 мм
Тип матрицы: CMOS
Формат матрицы: Full frame
Тип автофокуса: фазовый
Количество точек фокусировки: 51
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: камера, заглушка байонета, АКБ, ЗУ, ремень, инструкция.
Пробег: 86000 кадров.
Гарантия 90 дней.
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