Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073798
Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-04
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса, износ и деформация резинок корпуса; пробег 65 000;
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138798
Разрешение матрицы, в Мп: 24.3
Кроп-фактор: 1
Размер матрицы: Full frame
Объектив в комплекте: Нет
Байонет: Nikon F
Стабилизация: отсутствует
Автофокус: контрастный; фазовый
Процессор: Expeed 4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, износ и деформация резинок корпуса; пробег 65 000;
Комплектация: 2 акб, з/у (без вилки), ремешок, коробка, документы; 6141725;
Гарантия 14 дней.