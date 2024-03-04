Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073798 Артикул : б/у-Н1 К 2024-03-04

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса, износ и деформация резинок корпуса; пробег 65 000; 64 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138798 Разрешение матрицы, в Мп: 24.3

Кроп-фактор: 1

Размер матрицы: Full frame

Объектив в комплекте: Нет

Байонет: Nikon F

Стабилизация: отсутствует

Автофокус: контрастный; фазовый

Процессор: Expeed 4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, износ и деформация резинок корпуса; пробег 65 000;

Комплектация: 2 акб, з/у (без вилки), ремешок, коробка, документы; 6141725;

Гарантия 14 дней.

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