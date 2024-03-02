Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00073753
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-02/01
Причина уценки:
отклеиваются резинки, нет наглазника, потёртости корпуса.
55 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138753
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте нет
Байонет Nikon F
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3 МП
Размер Full frame (35.9 x 24 мм)
Максимальное разрешение 6016 x 4016
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :
# 6146107
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), люверсы, ремень, байонетная крышка(дубликат)
Пробег: 159 248
Гарантия 90 дней.
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