Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073753 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-02/01

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Задать вопрос Причина уценки: отклеиваются резинки, нет наглазника, потёртости корпуса. 55 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138753 Тип камеры зеркальная Объектив в комплекте нет Байонет Nikon F Число эффективных мегапикселей матрицы 24.3 МП Размер Full frame (35.9 x 24 мм) Максимальное разрешение 6016 x 4016 Тип матрицы CMOS Кроп-фактор 1 Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : # 6146107 Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), люверсы, ремень, байонетная крышка(дубликат) Пробег: 159 248 Гарантия 90 дней.

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