Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (б/у, состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075118
Артикул : б/у-РнД К 2024-04-21
Причина уценки:
Следы использования. Пробег 25000 кадров.
70 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140118
Разрешение матрицы, в Мп: 24.3
Кроп-фактор: 1
Размер матрицы: Full frame
Объектив в комплекте: Нет
Байонет: Nikon F
Стабилизация: отсутствует
Автофокус: контрастный; фазовый
Процессор: Expeed 4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: .
Гарантия 90 дней.
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