Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body (б/у, состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075118 Артикул : б/у-РнД К 2024-04-21

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Задать вопрос Причина уценки: Следы использования. Пробег 25000 кадров. 70 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140118 Разрешение матрицы, в Мп: 24.3

Кроп-фактор: 1

Размер матрицы: Full frame

Объектив в комплекте: Нет

Байонет: Nikon F

Стабилизация: отсутствует

Автофокус: контрастный; фазовый

Процессор: Expeed 4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: .

Гарантия 90 дней.

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