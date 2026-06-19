Зеркальный фотоаппарат Nikon D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00094735 Артикул: б/у-КП32 К 2026-06-19/1 Код товара: УТ-00094735 Артикул: б/у-КП32 К 2026-06-19/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе, царапины на дисплее,

Пробег: 64639

S/n: 6148516

Комплектация: Фотоаппарат, объектив, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, передняя крышка объектива

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости на корпусе, царапины на дисплее,

Пробег: 64639

S/n: 6148516

Комплектация: Фотоаппарат, объектив, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, передняя крышка объектива

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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