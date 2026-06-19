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Зеркальный фотоаппарат Nikon D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3) (б/у)

  • D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3)
  • D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3)
  • D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3)
  • D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3)
  • D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3)
  • D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3)
  • D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3)
  • D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3)
  • D7200 Kit 18-105mm VR (состояние 3)
Код товара:УТ-00094735
Артикул:б/у-КП32 К 2026-06-19/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости на корпусе, царапины на дисплее,
Пробег: 64639
S/n: 6148516
Комплектация: Фотоаппарат, объектив, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, передняя крышка объектива
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.