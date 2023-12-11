Описание

Код товара: 137046

Тип камеры

зеркальная

Формат матрицы

APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика

1920x1080

Байонет

Nikon F

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Экран

два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости, немного разбухла резинка заглушки у аккумуляторного отсека в области хвата, нет наглазника, нет зарядки. Пробег: 69 828

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: 4322584

Комплектация: аккумулятор(аналог), ремень, крышка на байонет

Гарантия 90 дней.

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