Зеркальный фотоаппарат Nikon D7200 Body (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072046
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-11/01
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости, немного разбухла резинка заглушки у аккумуляторного отсека в области хвата, нет наглазника, нет зарядки. Пробег: 69 828
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137046
Тип камеры
зеркальная
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Байонет
Nikon F
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Экран
два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости, немного разбухла резинка заглушки у аккумуляторного отсека в области хвата, нет наглазника, нет зарядки. Пробег: 69 828
s\n: 4322584
Комплектация: аккумулятор(аналог), ремень, крышка на байонет
Гарантия 90 дней.
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