Описание

Код товара: 138025

КМОП-матрица формата DX с разрешением 16,2 мегапикселя обеспечивает создание реалистичных изображений с яркими цветами, пониженным уровнем шума и мягкими градациями цвета.

Высокая чувствительность ISO (100–6400) с возможностью увеличения вручную до 25 600с помощью настройки Hi2. Позволяет использовать более короткие выдержки для получения изображений с высоким уровнем детализации и минимальным уровнем шума при съемке быстро движущихся объектов или в условиях недостаточного освещения. Наличие функции автоматического управления чувствительностью.

Система обработки изображений EXPEED 2: оптимизирует технологии фотокамеры, что повышает производительность и обеспечивает максимальное качество изображения при минимальном потреблении энергии.

Прочная конструкция: верхняя и задняя крышки из магниевого сплава надежные и в то же время легкие, а соединения камеры защищены от попадания пыли и влаги.

Видоискатель со 100 % покрытием и увеличением 0,94x для точной компоновки кадров.

Надежный механизм затвора, протестированный в течение 150 000 циклов срабатывания. Обеспечивает точность управления выдержкой и исключительную надежность с выдержкой до 1/8000 с, а также синхронизацию вспышки при выдержке до 1/250 с.

Двойные гнезда для карт памяти SD: для расширения возможностей съемки. Используйте вторую карту, если первая заполнена, или сохраняйте фотографии на одной, а видеоролики – на другой карте. Совместимость с картами памяти SDXC.

Интеллектуальная 39-точечная система автофокусировки с девятью крестообразными датчиками в центре. Обеспечивает быструю и точную автофокусировку по всему кадру. Четыре режима зоны АФ, включая АФ с 3D слежением, позволяют получать резкие снимки вне зависимости от действий объекта: при его смещении с центра, быстром перемещении или полностью непредсказуемых действиях.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Пробег 18350 кадров Отличное состояние)

Комплектация: Полный комплект в коробке + ориг бат блок + доп ориг акб

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения