Зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075705
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-16/01
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины на корпусе, пробег 27.тк. кадров
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140705
Тип камеры зеркальная
Байонет Nikon F
Число эффективных мегапикселей матрицы 16.2
Физический размер матрицы 23.6 х 15.6 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы Full frame
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 6400
Светочувствительность ISO ISO12800, ISO25600, ISO6400
Скорость быстрой съемки 6 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 100 %
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 921600
Экран два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Запись видео и звука
Поддержка форматов изображения
AVCHD, MOV, MPEG4, RAW, формат 3:2
Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с
Тип аккумуляторов свой собственный
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 1050
Габариты/Вес
Ширина 132 мм
Высота 105 мм
Толщина 77 мм
Вес камеры (без элементов питания) 690 г
Вес камеры (с элементами питания) 780 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 6387429
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, защита дисплея
Гарантия 90 дней.