Зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075705 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-16/01

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины на корпусе, пробег 27.тк. кадров 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140705 Тип камеры зеркальная

Байонет Nikon F

Число эффективных мегапикселей матрицы 16.2

Физический размер матрицы 23.6 х 15.6 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы Full frame

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса фазовый

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 6400

Светочувствительность ISO ISO12800, ISO25600, ISO6400

Скорость быстрой съемки 6 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Поле зрения видоискателя 100 %

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 921600

Экран два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Запись видео и звука

Поддержка форматов изображения

AVCHD, MOV, MPEG4, RAW, формат 3:2

Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080

Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с

Тип аккумуляторов свой собственный

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 1050

Габариты/Вес

Ширина 132 мм

Высота 105 мм

Толщина 77 мм

Вес камеры (без элементов питания) 690 г

Вес камеры (с элементами питания) 780 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 6387429

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, защита дисплея

Гарантия 90 дней.

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