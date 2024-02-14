Зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073432 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-14/02

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, мелкие царапины на корпусе, нет заглушки БР, нет байонетной крышки 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138432 Тип камеры зеркальная Байонет Nikon F Число мегапикселей матрицы 16.9 МП Число эффективных мегапикселей матрицы 16.2 МП Максимальное разрешение 4928 x 3264 Тип матрицы CMOS Кроп-фактор 1.5 Глубина цвета 42 бит/пиксел Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 4 # 6382664 Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, защита дисплея, заглушка ГБ пробег 75.580 кадров Гарантия 90 дней.

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