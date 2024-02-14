Зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073432
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-14/02
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины на корпусе, нет заглушки БР, нет байонетной крышки
20 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138432
Тип камеры зеркальная
Байонет Nikon F
Число мегапикселей матрицы 16.9 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 16.2 МП
Максимальное разрешение 4928 x 3264
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Глубина цвета 42 бит/пиксел
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 6382664
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, наглазник, защита дисплея, заглушка ГБ
пробег 75.580 кадров
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.