Зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 Body (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00075732
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-17/2
Причина уценки:
Потертости, пробег затвора 215859
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры зеркальная
Байонет Nikon F
Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует
Число мегапикселей матрицы 16.9 Мпикс
Физический размер матрицы 23.6 х 15.6 мм
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса фазовый
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 6400
Скорость быстрой съемки 6 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Максимальное расстояние действия вспышки 12 м
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 921600
Разъемы и интерфейсы HD-видео, HDMI, USB, аудио, видео, разъем для пульта ДУ
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с
Время записи видео 20 минут
Ширина 132 мм
Высота 105 мм
Толщина 77 мм
Вес камеры (без элементов питания) 690 г
Вес камеры (с элементами питания) 780 г
Код товара: 140732
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Потертости, пробег затвора 215859
Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета, защита дисплея.
Гарантия 90 дней.