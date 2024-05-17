Зеркальный фотоаппарат Nikon D7000 Body (состояние 3) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075732 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-17/2

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости, пробег затвора 215859 13 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип камеры зеркальная

Байонет Nikon F

Стабилизатор изображения (фотосъемка) отсутствует

Число мегапикселей матрицы 16.9 Мпикс

Физический размер матрицы 23.6 х 15.6 мм

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса фазовый

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 6400

Скорость быстрой съемки 6 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Максимальное расстояние действия вспышки 12 м

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 921600

Разъемы и интерфейсы HD-видео, HDMI, USB, аудио, видео, разъем для пульта ДУ

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080

Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с

Время записи видео 20 минут

Ширина 132 мм

Высота 105 мм

Толщина 77 мм

Вес камеры (без элементов питания) 690 г

Вес камеры (с элементами питания) 780 г Код товара: 140732

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Потертости, пробег затвора 215859

Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, крышка байонета, защита дисплея.

Гарантия 90 дней.

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