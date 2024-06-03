Описание

Код:141137

Полнокадровая 12,1 мегапиксельная матрица

Система очистки матрицы от пыли

Чувствительность: ISO 200-6400 (расширяемая до 100 - 25600)

14-битный аналого-цифровой преобразователь с 12 каналами считывания информации

1,005-зонный полноцветный датчик экспонометра Nikon Multi-CAM 3500FX

Процессор обработки изображений: Nikon EXPEED

Затвор рассчитанный на 150000 срабатываний затвора

51-точечная система автофокусировки Multi-CAM3500FX, 15 перекрестных датчиков

Видоискатель: 95% покрытие кадра

Скорость съемки: 5 кадров в секунду с следящим автофокусом

3-х дюймовый 922000 пиксельный ЖК-монитор

Режим Live View с возможностью автофокуса по контрасту

Диапазон выдержек: от 1/8000 до 30 с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV, режим BULB

Встроенная iTTL вспышка (ведущее число 17 при 200 ISO);

Корпус из магниевого сплава: пыле- и влаго защитный

Размеры: 147x123x77 мм, вес — 995 грамм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, наглазник, крышка, защита дисплея.

Состояние : 5-

Гарантия 90 дней.