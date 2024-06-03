Зеркальный фотоаппарат Nikon D700 Body (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076137
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-03
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, микроцарапины на защите дисплея.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код:141137
Полнокадровая 12,1 мегапиксельная матрица
Система очистки матрицы от пыли
Чувствительность: ISO 200-6400 (расширяемая до 100 - 25600)
14-битный аналого-цифровой преобразователь с 12 каналами считывания информации
1,005-зонный полноцветный датчик экспонометра Nikon Multi-CAM 3500FX
Процессор обработки изображений: Nikon EXPEED
Затвор рассчитанный на 150000 срабатываний затвора
51-точечная система автофокусировки Multi-CAM3500FX, 15 перекрестных датчиков
Видоискатель: 95% покрытие кадра
Скорость съемки: 5 кадров в секунду с следящим автофокусом
3-х дюймовый 922000 пиксельный ЖК-монитор
Режим Live View с возможностью автофокуса по контрасту
Диапазон выдержек: от 1/8000 до 30 с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV, режим BULB
Встроенная iTTL вспышка (ведущее число 17 при 200 ISO);
Корпус из магниевого сплава: пыле- и влаго защитный
Размеры: 147x123x77 мм, вес — 995 грамм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, наглазник, крышка, защита дисплея.
Состояние : 5-
Гарантия 90 дней.