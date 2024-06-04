Зеркальный фотоаппарат Nikon D700 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076175
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-04/03
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости, не закрывается шторка окуляра, отклеиваются резинки ,нет з/у.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141175
Байонет
Nikon F
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Матрица
Число мегапикселей матрицы
12.87 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
12.1
Физический размер матрицы
36 x 24 мм
Разрешение по X
4256 пикс.
Разрешение по Y
2832 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
Full frame
Кроп-фактор
1
Глубина цвета
42 бит/пиксел
Фокусировка
Тип автофокуса
фазовый
Количество точек фокусировки
51
Количество крестовых точек фокусировки
11
Фокусировка
корректировка автофокуса, подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес
Ширина
147 мм
Высота
123 мм
Толщина
77 мм
Вес камеры (без элементов питания)
995 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости, не закрывается шторка окуляра, отклеиваются резинки ,нет з/у.
s\n: 2420993
Комплектация: камера, АКБ, инструкция, коробка.
Гарантия 90 дней.
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