Зеркальный фотоаппарат Nikon D700 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076175 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-04/03

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости, не закрывается шторка окуляра, отклеиваются резинки ,нет з/у. 33 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141175 Байонет

Nikon F

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Матрица

Число мегапикселей матрицы

12.87 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

12.1

Физический размер матрицы

36 x 24 мм

Разрешение по X

4256 пикс.

Разрешение по Y

2832 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

Full frame

Кроп-фактор

1

Глубина цвета

42 бит/пиксел

Фокусировка

Тип автофокуса

фазовый

Количество точек фокусировки

51

Количество крестовых точек фокусировки

11

Фокусировка

корректировка автофокуса, подсветка автофокуса, ручнаяГабариты/Вес

Ширина

147 мм

Высота

123 мм

Толщина

77 мм

Вес камеры (без элементов питания)

995 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости, не закрывается шторка окуляра, отклеиваются резинки ,нет з/у.

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: 2420993

Комплектация: камера, АКБ, инструкция, коробка.

Гарантия 90 дней.

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