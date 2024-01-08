Зеркальный фотоаппарат Nikon D700 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072619
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-08
Причина уценки:
Пробег 160282 кадров, нет резинки-заглушки, потертости по корпусу.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Профессиональный цифровой зеркальный фотоаппарат с полноразмерной матрицой.
Характеристики:
Байонет — Nikon F;
Число эффективных мегапикселей матрицы — 12.1 МП;
Размер — Full frame (36 x 24 мм);
Максимальное разрешение — 4256 x 2832;
Количество точек фокусировки — 51;
Размер экрана — 3 ";
Поддерживаемые карты памяти — Compact Flash;
Размер — 147x123x77 мм, без объектива;
Вес — 995 г, без элементов питания.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, пробег 160282 кадров. нет резинки-заглушки, потертости по корпусу.
Комплектация: коробка, 2 аккум, з/у, карта памяти CF 32Gb, ремень.
Гарантия 14 дней.