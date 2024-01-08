Зеркальный фотоаппарат Nikon D700 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072619 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-08

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Задать вопрос Причина уценки: Пробег 160282 кадров, нет резинки-заглушки, потертости по корпусу. 25 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Профессиональный цифровой зеркальный фотоаппарат с полноразмерной матрицой. Характеристики:



Байонет — Nikon F;

Число эффективных мегапикселей матрицы — 12.1 МП;

Размер — Full frame (36 x 24 мм);

Максимальное разрешение — 4256 x 2832;

Количество точек фокусировки — 51;

Размер экрана — 3 ";

Поддерживаемые карты памяти — Compact Flash;

Размер — 147x123x77 мм, без объектива;

Вес — 995 г, без элементов питания. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, пробег 160282 кадров. нет резинки-заглушки, потертости по корпусу.

Комплектация: коробка, 2 аккум, з/у, карта памяти CF 32Gb, ремень.

Гарантия 14 дней.

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