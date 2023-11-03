Зеркальный фотоаппарат Nikon D70 + AF 35-70mm f/3.5-4.5 D (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071311
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-03
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости, окисление винтов; Пробег 25000 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136311
Сенсор:
Эффективное разрешение, МП - 6.1
Формат сенсора - 23,7х15,6 мм.
Тип сенсора - ПЗС.
Точный размер сенсора в мм - 23,7х15,6
Возможные размеры снимка 2240х1488, 1504х1000
Пропорции снимка 3:2.
Байонет - Nikon F
Скорость серийной съемки, кадров/с - 3 кадра/с
Размер серии - 5 кадров в режиме RAW
12 кадров в формате JPEG
Светочувствительность, единицы ISO - 1600
Название аккумулятора - EN-EL3
Слот для карты памяти
Compact Flash I/II
Вес с батареей и картой памяти, г - 679
Вес пустой камеры, г - 595
Размеры (mm) - 140х111х78
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: мелкие царапины и потёртости, окисление винтов; пробег 25000 кадров.
Комплектация: ремень, наглазник, заглушка горячего башмака, защита ЖКД, з/у не ориг. крышка объектива, светофильтр UV HOYA;
Гарантия 14 дней.