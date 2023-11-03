Описание

Код товара: 136311

Сенсор:

Эффективное разрешение, МП - 6.1

Формат сенсора - 23,7х15,6 мм.

Тип сенсора - ПЗС.

Точный размер сенсора в мм - 23,7х15,6

Возможные размеры снимка 2240х1488, 1504х1000

Пропорции снимка 3:2.

Байонет - Nikon F

Скорость серийной съемки, кадров/с - 3 кадра/с

Размер серии - 5 кадров в режиме RAW

12 кадров в формате JPEG

Светочувствительность, единицы ISO - 1600

Название аккумулятора - EN-EL3

Слот для карты памяти

Compact Flash I/II

Вес с батареей и картой памяти, г - 679

Вес пустой камеры, г - 595

Размеры (mm) - 140х111х78

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: мелкие царапины и потёртости, окисление винтов; пробег 25000 кадров.

Комплектация: ремень, наглазник, заглушка горячего башмака, защита ЖКД, з/у не ориг. крышка объектива, светофильтр UV HOYA;

Гарантия 14 дней.