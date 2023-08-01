Зеркальный фотоаппарат Nikon D6 Body - с.н. 6000113 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069630
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n063
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости (по граням до металла).
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134630
Тип камеры зеркальная
Матрица 21.33 МП, Full frame (35.9 x 23.9 мм)
Байонет Nikon F
Съемка видео 3840x2160
Видоискатель зеркальный (TTL)
Режимы съемки запись видео, серийная съемка
Экран 3.2", два экрана, работа в режиме видоискателя, сенсорный, фиксированный
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 6000113
Комплектация: аккумулятор, з/у, ремень.
Пробег: 529 тыс.
Гарантия 90 дней.