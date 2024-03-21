Зеркальный фотоаппарат Nikon D5600 Kit + AF-S 18-140 VR DX (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074374 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-21/2

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Задать вопрос Причина уценки: 5-, Незначительные потертости, бытовые загрязнения 58 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте есть

Байонет Nikon F

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Число мегапикселей матрицы 24.78 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2 МП

Размер APS-C (23.5 x 15.6 мм)

Максимальное разрешение 6000 x 4000

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.5

Глубина цвета 42 бит/пиксел

Количество точек фокусировки 39

Чувствительность 100 - 3200 ISO

Скорость быстрой съемки 5 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Максимальное расстояние действия вспышки 12 м

Поддержка режимов вспышки i-TTL

Размер экрана 3.2 "

Число точек LCD 1037000

Интерфейсы подключения Bluetooth, HDMI, NFC, USB, Wi-Fi, микрофонный вход

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080

Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с

Тип аккумуляторов свой собственный

Емкость аккумулятора 1230 мА*ч или 820 фотографий

Размер 124x97x70 мм, без объектива

Вес 415 г, без элементов питания; 465 г, с элементами питания, без объектива

Материал корпуса пластик

Защищенность влагозащита, пылезащита Код товара: 139374

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, Незначительные потертости, бытовые загрязнения

Комплектация: камера, акб, зу, ремень, Наглазник, объектив, бленда (неориг), защитные крышки объектива и камеры. Пробег 6230 кадров

Гарантия 90 дней.

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