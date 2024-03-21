Зеркальный фотоаппарат Nikon D5600 Kit + AF-S 18-140 VR DX (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074374
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-21/2
Причина уценки:
5-, Незначительные потертости, бытовые загрязнения
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте есть
Байонет Nikon F
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Число мегапикселей матрицы 24.78 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.2 МП
Размер APS-C (23.5 x 15.6 мм)
Максимальное разрешение 6000 x 4000
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Глубина цвета 42 бит/пиксел
Количество точек фокусировки 39
Чувствительность 100 - 3200 ISO
Скорость быстрой съемки 5 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Максимальное расстояние действия вспышки 12 м
Поддержка режимов вспышки i-TTL
Размер экрана 3.2 "
Число точек LCD 1037000
Интерфейсы подключения Bluetooth, HDMI, NFC, USB, Wi-Fi, микрофонный вход
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с
Тип аккумуляторов свой собственный
Емкость аккумулятора 1230 мА*ч или 820 фотографий
Размер 124x97x70 мм, без объектива
Вес 415 г, без элементов питания; 465 г, с элементами питания, без объектива
Материал корпуса пластик
Защищенность влагозащита, пылезащита
Код товара: 139374
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, Незначительные потертости, бытовые загрязнения
Комплектация: камера, акб, зу, ремень, Наглазник, объектив, бленда (неориг), защитные крышки объектива и камеры. Пробег 6230 кадров
Гарантия 90 дней.