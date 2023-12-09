Зеркальный фотоаппарат Nikon D5500 + 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072015
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-09
Причина уценки:
Мелкие царапины. Пробег 23880 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137015
Тип камеры - зеркальная
Объектив в комплекте - есть
Байонет - Nikon F
Стабилизатор изображения (фотосъемка) - оптический
Число мегапикселей матрицы - 24.78 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы - 24.2 МП
Размер - APS-C (23.5 x 15.6 мм)
Максимальное разрешение - 6000 x 4000
Тип матрицы - CMOS
Кроп-фактор - 1.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Мелкие царапины. Пробег 23880 кадров.
Комплектация: аккумулятор, зарядное устройство, ремень, крышка байонета, крышка объектива; 4347686/22955769;
Гарантия 90 дней.