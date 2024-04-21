Описание

Код товара: 140123

Nikon D5300 Kit AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR II DX - это отличный выбор для начинающих фотографов, ищущих универсальную и доступную зеркальную камеру.

Основные характеристики:

24,2-мегапиксельная матрица CMOS формата DX

39-точечная система автофокусировки

Серийная съемка со скоростью 5 кадров в секунду

Запись видео 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду

3-дюймовый поворотный ЖК-дисплей

Встроенные Wi-Fi и NFC

Входящий в комплект объектив AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR II DX - это универсальный зум-объектив, идеально подходящий для повседневной съемки. Он имеет диапазон фокусных расстояний 18-55 мм, что эквивалентно 27-82,5 мм на полнокадровой камере. Объектив также оснащен системой стабилизации изображения для уменьшения дрожания камеры.

В целом, Nikon D5300 Kit AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR II DX - это хороший выбор

для начинающих фотографов, ищущих универсальную и доступную зеркальную камеру.

Она проста в использовании и делает отличные фотографии.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: акб, з/у, ремешок; 4528409/23316613;

Комплектация: небольшие царапины на дисплее; пробег 10 300 кадров.

Гарантия 90 дней.