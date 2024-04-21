Зеркальный фотоаппарат Nikon D5300 Kit AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR II DX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075123
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-21
Причина уценки:
Небольшие царапины на дисплее; Пробег 10 300 кадров.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140123
Nikon D5300 Kit AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR II DX - это отличный выбор для начинающих фотографов, ищущих универсальную и доступную зеркальную камеру.
Основные характеристики:
24,2-мегапиксельная матрица CMOS формата DX
39-точечная система автофокусировки
Серийная съемка со скоростью 5 кадров в секунду
Запись видео 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду
3-дюймовый поворотный ЖК-дисплей
Встроенные Wi-Fi и NFC
Входящий в комплект объектив AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR II DX - это универсальный зум-объектив, идеально подходящий для повседневной съемки. Он имеет диапазон фокусных расстояний 18-55 мм, что эквивалентно 27-82,5 мм на полнокадровой камере. Объектив также оснащен системой стабилизации изображения для уменьшения дрожания камеры.
В целом, Nikon D5300 Kit AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR II DX - это хороший выбор
для начинающих фотографов, ищущих универсальную и доступную зеркальную камеру.
Она проста в использовании и делает отличные фотографии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: акб, з/у, ремешок; 4528409/23316613;
Комплектация: небольшие царапины на дисплее; пробег 10 300 кадров.
Гарантия 90 дней.