Описание

Код товара: 140577

Комплект

AF-P DX 18-55mm F/3.5-5.6G VR

Тип камеры

зеркальная

Объектив

Объектив в комплекте

есть

Байонет

Nikon F

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

оптический

Оптический Zoom

3 x

Матрица

Число мегапикселей матрицы

24.78 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы

24.2

Физический размер матрицы

23.5 x 15.6 мм

Разрешение по X

6000 пикс.

Разрешение по Y

4000 пикс.

Тип матрицы

CMOS

Формат матрицы

APS-C

Кроп-фактор

1.5

Глубина цвета

42 бит/пикселГабариты/Вес

Ширина

125 мм

Высота

98 мм

Толщина

76 мм

Вес камеры (без элементов питания)

480 г

Вес камеры (с элементами питания)

530 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, царапины, нет наглазника, нет байонетных крышек, передняя крышка сломана, Пробег: 544111 кадров.

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: 4751604/20274486

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, объектив, передняя крышка(сломана), документация, коробка.

Гарантия 90 дней.

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