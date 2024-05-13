Зеркальный фотоаппарат Nikon D5300 Kit AF-P 18-55mm VR f/3.5-5.6 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075577
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-13/01
Причина уценки:
потертости, царапины, нет наглазника, нет байонетных крышек, передняя крышка сломана, Пробег: 544111 кадров.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140577
Комплект
AF-P DX 18-55mm F/3.5-5.6G VR
Тип камеры
зеркальная
Объектив
Объектив в комплекте
есть
Байонет
Nikon F
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
оптический
Оптический Zoom
3 x
Матрица
Число мегапикселей матрицы
24.78 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы
24.2
Физический размер матрицы
23.5 x 15.6 мм
Разрешение по X
6000 пикс.
Разрешение по Y
4000 пикс.
Тип матрицы
CMOS
Формат матрицы
APS-C
Кроп-фактор
1.5
Глубина цвета
42 бит/пикселГабариты/Вес
Ширина
125 мм
Высота
98 мм
Толщина
76 мм
Вес камеры (без элементов питания)
480 г
Вес камеры (с элементами питания)
530 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости, царапины, нет наглазника, нет байонетных крышек, передняя крышка сломана, Пробег: 544111 кадров.
s\n: 4751604/20274486
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), ремень, объектив, передняя крышка(сломана), документация, коробка.
Гарантия 90 дней.
-----