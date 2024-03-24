Зеркальный фотоаппарат Nikon D5300 Kit AF-P 18-55mm f/3.5-5.6 VR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074392
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-24/01
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации. Пробег: 1 087 кадров
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139392
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Байонет
Nikon F
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
18-55mm
Байонет
Nikon F
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Макс. фокусное расстояние
55 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации. Пробег: 1 087 кадров
s\n: 4950798/23796294
Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, ремень, наглазник, объектив, передняя крышка, коробка
Гарантия 90 дней.
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