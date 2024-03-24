Зеркальный фотоаппарат Nikon D5300 Kit AF-P 18-55mm f/3.5-5.6 VR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074392 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-24/01

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации. Пробег: 1 087 кадров 33 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139392 Формат матрицы

APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика

1920x1080

Байонет

Nikon F Тип объектива

широкоугольный

Фокусное расстояние

18-55mm

Байонет

Nikon F

Мин. фокусное расстояние

18 мм

Макс. фокусное расстояние

55 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации. Пробег: 1 087 кадров

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: 4950798/23796294

Комплектация: камера, аккумулятор, зарядное устройство, ремень, наглазник, объектив, передняя крышка, коробка

Гарантия 90 дней.

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