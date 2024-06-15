Зеркальный фотоаппарат Nikon D5300 Kit 18-55mm (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076490 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-15/1

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости на корпусе. 25 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141490 Тип камеры: зеркальная

Байонет: Nikon F

Число мегапикселей матрицы: 24.78 Мпикс

Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: камера, объектив, ЗУ, АКБ, коробка. Пробег: 43800 кадров

Гарантия 90 дней.

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