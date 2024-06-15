Зеркальный фотоаппарат Nikon D5300 Kit 18-55mm (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076490
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-15/1
Причина уценки:
Потёртости на корпусе.
25 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141490
Тип камеры: зеркальная
Байонет: Nikon F
Число мегапикселей матрицы: 24.78 Мпикс
Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: камера, объектив, ЗУ, АКБ, коробка.
Пробег: 43800 кадров
Гарантия 90 дней.
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