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    Зеркальный фотоаппарат Nikon D5300 Kit 18-55mm (состояние 4) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076490

    Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-15/1

    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)
    • D5300 Kit 18-55mm (состояние 4)

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    Причина уценки:

    Потёртости на корпусе.

    25 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141490

    Тип камеры: зеркальная
    Байонет: Nikon F
    Число мегапикселей матрицы: 24.78 Мпикс
    Число эффективных мегапикселей матрицы: 24.2

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние : 4
    Комплектация: камера, объектив, ЗУ, АКБ, коробка.

    Пробег: 43800 кадров
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.