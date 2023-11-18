Описание

Тип камеры зеркальная

Объектив в комплекте есть

Байонет Nikon F

Число мегапикселей матрицы 24.7 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы 24.1 МП

Размер APS-C (23.5 x 15.6 мм)

Тип матрицы CMOS

Кроп-фактор 1.5

Тип автофокуса фазовый

Экспозиция 3D цветовая матричная, auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная

Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени

Чувствительность 100 - 3200 ISO

Выдержка X-Sync 1/100 c

Баланс белого авто, брекетинг, предустановки, ручная установка

Режимы съемки HDR, запись видео, серийная съемка

Скорость быстрой съемки 5 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Максимальное расстояние действия вспышки 12 м

Поддержка режимов вспышки i-TTL

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 921600

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя

Интерфейсы подключения HDMI, USB, аудио, видео

Тип USB 2.0

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Поддержка форматов изображения MOV, MPEG4, RAW, формат 3:2

Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080

Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с

Тип аккумуляторов свой собственный

Емкость аккумулятора 1030 мА*ч

Размер 129x98x78 мм, без объектива

Вес 555 г, с элементами питания

Расширенные функции датчик ориентации, функция очистки матрицы, электронный дальномер

Код товара: 136573

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: камера, объектив, вспышка Nikon SB-700 с полным комплектом, аккумулятор, зарядное устройство, плечевой ремень

Гарантия 90 дней.