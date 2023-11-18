Зеркальный фотоаппарат Nikon D5200 Kit + AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071573
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-18
Причина уценки:
бытовые загрязнения, легкие потертости пробег 13800
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Тип камеры зеркальная
Объектив в комплекте есть
Байонет Nikon F
Число мегапикселей матрицы 24.7 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы 24.1 МП
Размер APS-C (23.5 x 15.6 мм)
Тип матрицы CMOS
Кроп-фактор 1.5
Тип автофокуса фазовый
Экспозиция 3D цветовая матричная, auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная
Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
Чувствительность 100 - 3200 ISO
Выдержка X-Sync 1/100 c
Баланс белого авто, брекетинг, предустановки, ручная установка
Режимы съемки HDR, запись видео, серийная съемка
Скорость быстрой съемки 5 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Максимальное расстояние действия вспышки 12 м
Поддержка режимов вспышки i-TTL
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 921600
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя
Интерфейсы подключения HDMI, USB, аудио, видео
Тип USB 2.0
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Поддержка форматов изображения MOV, MPEG4, RAW, формат 3:2
Максимальное разрешение записи видеоролика 1920x1080
Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с
Тип аккумуляторов свой собственный
Емкость аккумулятора 1030 мА*ч
Размер 129x98x78 мм, без объектива
Вес 555 г, с элементами питания
Расширенные функции датчик ориентации, функция очистки матрицы, электронный дальномер
Код товара: 136573
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: камера, объектив, вспышка Nikon SB-700 с полным комплектом, аккумулятор, зарядное устройство, плечевой ремень
Гарантия 90 дней.